Путин высказался о российской армии: «Такой ни у кого больше нет»

Владимир Путин заявил, что российская армия не имеет аналогов в мире, а ее ядерный потенциал современнее сил любой другой державы. По его словам, новые средства поражения появятся у конкурентов еще очень нескоро. Об этом президент рассказал в рамках расширенного заседания коллегии Минобороны.

Россия обладает уникальными вооруженными силами, равных которым сегодня нет. Об этом на встрече прямо заявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что в основе этого утверждения лежат не только цифры, но и качественное превосходство ключевых систем.

Особое внимание глава государства уделил ядерной триаде. По его оценке, российский ядерный щит на сегодняшний день более современен, чем аналогичный комплекс у любого другого государства. Это обеспечивает стратегическую стабильность и безопасность страны.

При этом, как отметил Путин, развитие не стоит на месте. В арсенале России уже появляются принципиально новые виды вооружений, которые только предстоит создать потенциальным противникам. Этот технологический отрыв, по мнению президента, является долгосрочным и служит серьезным сдерживающим фактором. Акцент на инновации и постоянную модернизацию остается ключевым направлением в укреплении обороноспособности государства.

