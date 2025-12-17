Путин напомнил о гарантиях: Россия требует выполнения обещаний по нерасширению НАТО

Россия требует от западных стран безусловного выполнения всех ранее данных обещаний, включая ключевые договоренности о нерасширении НАТО на восток. Об этом заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны, подчеркнув, что Москва не покушается на чью-либо безопасность, но настаивает на уважении своих интересов.

Российская позиция по вопросу расширения Североатлантического альянса остается неизменной и жесткой. Владимир Путин в очередной раз акцентировал внимание на невыполнении западными партнерами обязательств, данных Москве на рубеже 1990-х годов. Речь идет о гарантиях, что военная инфраструктура НАТО не будет приближаться к российским границам.

По словам российского лидера, последующие волны расширения Блока на восток, включение в него бывших советских республик и стран Варшавского договора стали грубым нарушением этих устных договоренностей. Москва расценивает такие действия как прямую угрозу своей национальной безопасности и фактор, дестабилизирующий всю европейскую систему безопасности.

При этом Кремль заявляет, что не отрицает право других государств на собственную безопасность. Однако она, как настаивают в Москве, не должна обеспечиваться за счет ущемления законных интересов России.

