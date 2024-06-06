Путин высказался о влиянии США на доллар

Президент России Владимир Путин заявил, что США сами «убивают» доллар. Таким мнением он поделился во время встречи с представителями иностранных СМИ.

По словам главы государства, из-за действий Вашингтона, которые сказываются на курсе доллара, страны все чаще выбирают переход на национальную валюту. Путин подчеркнул, что США совершили ошибку, используя доллар для межгосударственных расчетов. Его слова приводят РИА Новости.

«Здесь стиснув зубы, что угодно, только надо беречь доллар, беречь, не трогать, поднимать его значение, поднимать его авторитет. Убивают его просто сами своими руками. Но это побуждает нас переходить в расчеты в национальной валюте», — отметил глава государства.

Доллар США представляет собой денежную единицу, являющуюся одной из основных резервных валют мира. По оценкам экспертов, более 80% мирового торгового оборота осуществляется в американских долларах.

На данный момент стоимость одного доллара составляет более 88 рублей. Резкий скачок произошел после начала специальной военной операции РФ на Украине. В октябре 2023-го года стоимость одного доллара превысила 100 рублей.

Ранее Путин также высказался об ударах ВСУ по территории РФ. По словам российского лидера, цели для ударов выбирают на солдаты украинской армии, а те, кто поставляет им оружие.