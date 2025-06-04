Путин высказался о встрече с Зеленским после терактов

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством жестко высказался о перспективах переговоров с Украиной. Прямую трансляцию мероприятия вел ТАСС.

Российский лидер заявил, что Москва не намерена вести диалог с Киевом, назвав украинские власти «террористами». Он также отверг идею временного перемирия, указав, что это может быть использовано как передышка для перевооружения Украины.

«Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор? С террористами? Каким авторитетом может обладать главарь прогнившего и коррумпированного режима?», — заявил президент России.

Кроме того, глава РФ подверг резкой критике легитимность украинского руководства.

Ранее сообщалось, что Белый дом раскрыл позицию Трампа по ударам Украины по аэродромам. Напомним, что ВСУ атаковали не меньше пяти регионов.