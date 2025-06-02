Трамп высказался после ударов ВСУ по аэродромам в России

После атак ВСУ по российским аэродромам Дональд Трамп передал через Белый дом, что требует прекращения конфликта. Президент США, по словам его пресс-секретаря, намерен добиваться мирных переговоров от обеих сторон, сообщает ТАСС.

После недавней серии атак Вооруженных сил Украины по аэродромам на территории России, Дональд Трамп обозначил свою позицию. Через пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт президент США дал понять, что главная его цель — прекращение конфликта. В заявлении прозвучала прямая установка: конфликт должен быть остановлен. По словам Ливитт, Трамп не раз доводил эту позицию до сведения как Владимира Путина, так и Владимира Зеленского — как публично, так и в личных разговорах.

Комментируя конкретно удары по аэродромам, Белый дом ограничился общей позицией о необходимости переговоров и отказался обсуждать возможное ужесточение санкций против России. Было отмечено, что любые новые заявления по внешней политике Дональд Трамп будет делать лично.

Ранее эксперт объяснил, как последние атаки Киева на Россию повлияют на будущие переговоры.