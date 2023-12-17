Путин высказался о заявлении Байдена, в котором он предрек нападение РФ на НАТО

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал слова американского коллеги Джо Байдена, который ранее заявил, что Россия готова напасть на НАТО. Российский лидер назвал это заявление «чушью».

Путин дал интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. В нем он высказался о ситуации со странами НАТО, а также о том, какие проблемы эти государства «искусственно» создают для России.

«Это чушь полная. Я думаю, что и президент Байден это понимает. Это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», – отметил Путин, говоря о Байдене.

Российский лидер подчеркнул, что Москва заинтересована в развитии отношений с НАТО и не хочет, чтобы эти отношения испортились. Путин подчеркнул, что у России и стран альянса отсутствуют какие-либо территориальные вопросы.

В начале декабря Байден в своем обращении, посвященном запросу к конгрессу о дополнительном финансировании в области национальной безопасности, заявил, что, если Россия выиграет в конфликте на Украине, Путин не «остановится на ней» и пойдет дальше, то есть нападет на страны НАТО.

Ранее Путин также рассказал, что до вступления Финляндии в альянс, у России не было с ней разногласий. Хельсинки присоединились к НАТО в апреле 2023 года.

Североатлантический альянс был основан 4 апреля 1949 года в США. Его главная цель заключалась в защите Европы от возможной угрозы нападения СССР. На данный момент НАТО объединяет 31 государство, в числе которых Великобритания, США, Эстония, Польша, Турция, Франция, Чехия, Черногория, Греция, Дания.

Кандидатами на вступление в союз являются Украина, Грузия, Босния и Герцеговина, Швеция.