Путин высказался об обострениях на Ближнем Востоке

Российский глава Владимир Путин прокомментировал обстановку на Ближнем Востоке, где разворачивается противостояние нескольких стран. Об этом пишет РИА Новости.

Ситуацию на Ближнем Востоке Владимир Путин обсудил с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном во время рабочей встречи. По словам главы РФ, обстановка очень сложная и вызывает беспокойство.

«Поговорим, конечно, о ситуации на Ближнем Востоке. Ситуация очень сложная», — анонсировал российский лидер.

Напомним, президент ОАЭ прибыл в Москву с рабочим визитом по приглашению Владимира Путина. Стороны обсудили разные вопросы, которые коснулись торговли, экономики, международных отношений и многие другие. Актуальными были темы украинского кризиса и ситуация на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что президент Сербии пообщался с Путиным по телефону.