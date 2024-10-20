Вучич рассказал о телефонном разговоре с Путиным

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным. Об это он рассказал в соцсетях.

Вучич отметил, что беседа с российским президентом была приурочена к 80-й годовщине освобождения Белграда.

Лидер Сербии выразил благодарность Москве за поздравления и отметил, что сербский народ с благодарностью вспоминает подвиг Красной армии, сыгравшую ключевую роль в освобождении города.

«Мы не беседовали почти 2,5 года, и у нас состоялся хороший открытый, долгий и содержательный разговор», — отметил Вучич.

Он также отметил, что в ходе беседы обсуждались не только исторические аспекты 80-летия освобождения, но и дух единства и свободы, присущий сербскому народу.

Вучич также подчеркнул необходимость помнить о прошлом и выразил признательность всем, кто способствовал освобождению Белграда.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич не стал поздравлять Владимира Путина с днем рождения.