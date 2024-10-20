Вучич рассказал о телефонном разговоре с Путиным
Президент Сербии Вучич провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
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Президент Сербии Александр Вучич сообщил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным. Об это он рассказал в соцсетях.
Вучич отметил, что беседа с российским президентом была приурочена к 80-й годовщине освобождения Белграда.
Лидер Сербии выразил благодарность Москве за поздравления и отметил, что сербский народ с благодарностью вспоминает подвиг Красной армии, сыгравшую ключевую роль в освобождении города.
«Мы не беседовали почти 2,5 года, и у нас состоялся хороший открытый, долгий и содержательный разговор», — отметил Вучич.
Он также отметил, что в ходе беседы обсуждались не только исторические аспекты 80-летия освобождения, но и дух единства и свободы, присущий сербскому народу.
Вучич также подчеркнул необходимость помнить о прошлом и выразил признательность всем, кто способствовал освобождению Белграда.
Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич не стал поздравлять Владимира Путина с днем рождения.