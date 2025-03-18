Путин высказался об утрате суверенитета странами Европы

Большая часть европейских стран утратили собственный суверенитет, после чего у них начались экономические проблемы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова привело РИА Новости.

Российский лидер выступил в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Он сообщил, что в России хорошо видно, какие проблемы начались у ряда государств в Европе.

«Большинство европейских стран утратили свой суверенитет, и в результате они столкнулись с серьезными проблемами и в экономике, и в сфере безопасности», — указал Путин.

Он добавил, что у таких стран темпы экономического роста находятся либо около нуля, либо вовсе имеют отрицательную динамику.

Ранее Путин заявил, что название стран «Большой семерки» вызывает вопросы. У ряда из них на это нет никаких оснований. В частности, у всей еврозоны рост ВВП за весь 2024 год составил только 0,9%.