Путин задался вопросом, почему мир не потрясен словами генсека ООН о кладбище в Газе

Президент России Владимир Путин задался вопросом о том, почему мировые лидеры никак не отреагировали на слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о превратившемся в детское кладбище секторе Газа.

6 ноября Гутерриш заявил, что палестинский анклав становится кладбищем для детей из-за того, что в нем происходит между группировкой ХАМАС и Израилем. Генсек ООН сообщил, что сотни детей – мальчиков и девочек, ежедневно погибают из-за ситуации в Газе. Кроме того, Гуттереш заявил, что из-за противостояния в анклаве также гибнут журналисты.

«Понимаю, что это война, гибель людей не может не потрясать. А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа на Донбассе, это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине, в секторе Газа сегодня не потрясает? А то, что врачам приходится делать детям операции, полостные операции, действовать скальпелем по детскому телу без наркоза, это не потрясает?», – сказал Путин.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября после того, как боевики радикальной группировки ХАМАС выпустили по израильским городам порядка 5 тысяч крылатых ракет, а также вторглись через южную границу в страну, откуда в заложники забрали более 200 человек.

27 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале нового этапа в конфликте – о начале наземной операции в секторе Газа. Сейчас израильские военные продолжают штурмовать объекты в анклаве, которые, по информации ЦАХАЛ, являются базами ХАМАС.

Ранее Министерство иностранных дел Катара сообщило, что договоренности о мире между Израилем и ХАМАС находятся на финальном этапе. Сообщалось, что детали переговоров станут известны позже.