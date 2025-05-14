Путин загадал загадку премьеру Малайзии про три трона в Кремле и рассмешил его

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с малайзийским премьер-министром Анваром Ибрагимом загадал ему загадку о том, почему в Андреевском зале Кремля стоит три трона. Об этом сообщил сам российский лидер, его рассказ привело РИА Новости.

Путин спросил во время встречи, почему в Андреевском зале установлены три трона. Он подсказал, что один из них должен был занимать царь, а второй царица. Ибрагим ответил, что третий трон должна занимать вторая жена, и рассмеялся. Президент России назвал это ответом настоящего мусульманина. Он объяснил, что третье почетное место должна была занимать мать царя.

«Должен сказать, что наши традиционные ценности, может быть, в чем-то не совпадают. Но обмен информацией всегда полезен для обеих сторон», — указал Путин.

Ранее уже сообщалось, что встреча между Путиным и Ибрагимом проходила в самой теплой атмосфере. Российский лидер передал верховному правителю Малайзии свои самые теплые пожелания и выразил надежду, что он в скором времени посетит Россию.