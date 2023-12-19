Путин заявил, что НАТО врет на каждом шагу

Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО врет беззастенчиво и на каждом шагу. Глава государства вспомнил, как в альянсе обещали не расширяться «ни на дюйм», однако нынешние положения дел свидетельствуют об обратном.

Об этом Путин заявил на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ. Его слова приводят РИА Новости. Он высказался и о принятии Финляндии в НАТО, а также о планах Швеции вступить в этот союз.

«Все мы хорошо знаем, в 1991 году обещали (Михаилу) Горбачеву: «Нет-нет, ни дюйма на восток». Ну вот, пожалуйста, такие вот партнеры. Врут беззастенчиво просто на каждом шагу», – отметил Путин.

Ранее президент России уже комментировал присоединение Финляндии к НАТО, подчеркивая, что до этого шага между Москвой и Хельсинки не было особых разногласий.

Финляндия стала полноправным членом Североатлантического альянса в апреле 2023 года. Вместе со Швецией она подала заявку в мае, однако против вхождения Стокгольма в НАТО высказалась Турция.

На данный момент альянс объединяет 31 государство. 30 сентября 2022 года заявку на вступление в НАТО подала Украина. Альянс был создан 4 апреля 1949 года с целью защиты европейского континента от СССР, который распался в 1991 году.