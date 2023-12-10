Путин заявил, что от боевой работы участников СВО зависит будущее России
Фото: [© Валерий Шарифулин / ТАСС]
Президент России Владимир Путин заявил, что от боевой работы участников специальной военной операции зависит будущее страны.
Об этом российский лидер заявил во время церемонии вручения государственных наград, которая проходила в Кремле 8 декабря. Видеофрагмент опубликовал журналист и ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.
«От вашей боевой работы очень много зависит, будущее России, это очевидно», – отметил Путин.
Также глава государства оценил трудности, с которым сталкиваются военнослужащие в зоне СВО. Путин подчеркнул, что жизнь на фронте кардинально отличается от обычной. Он отметил, что там все гораздо сложнее и прозаичнее.
Ранее Путин пообещал посетить новые регионы России. Кроме того, как глава государства на мероприятии объявил о намерении выдвигаться на второй срок. Выборы президента России будут проходить с 15 по 17 марта 2024 года.
Спецоперация продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, Путин главными целями назвал денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии вместе с Запорожской и Херсонской областями стали частью РФ в результате референдумов.
Также Путин ни раз заявлял, что Россия подготовила мощный ответ для тех, кто попытается вмешаться в конфликт. Российский лидер отмечал, что любое оружие, поставленное на территорию Украины, будет становиться законной целью для ВС РФ.