Путин заявил, что от боевой работы участников СВО зависит будущее России

Об этом российский лидер заявил во время церемонии вручения государственных наград, которая проходила в Кремле 8 декабря. Видеофрагмент опубликовал журналист и ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.

«От вашей боевой работы очень много зависит, будущее России, это очевидно», – отметил Путин.

Также глава государства оценил трудности, с которым сталкиваются военнослужащие в зоне СВО. Путин подчеркнул, что жизнь на фронте кардинально отличается от обычной. Он отметил, что там все гораздо сложнее и прозаичнее.

Ранее Путин пообещал посетить новые регионы России. Кроме того, как глава государства на мероприятии объявил о намерении выдвигаться на второй срок. Выборы президента России будут проходить с 15 по 17 марта 2024 года.

Спецоперация продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, Путин главными целями назвал денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии вместе с Запорожской и Херсонской областями стали частью РФ в результате референдумов.

Также Путин ни раз заявлял, что Россия подготовила мощный ответ для тех, кто попытается вмешаться в конфликт. Российский лидер отмечал, что любое оружие, поставленное на территорию Украины, будет становиться законной целью для ВС РФ.