Путин заявил, что посетит новые регионы России

Президент РФ Владимир Путин пообещал посетить новые регионы страны. Российский лидер пообещал приехать на территории Герою ДНР Артему Жоге на церемонии выручения государственных наград в Кремле, которая проходила 8 декабря.

Видео опубликовал журналист «России 24» Павел Зарубин. На нем слышно, как Жога пригласил Путина посетить новые регионы, как только там станет «потише».

«Обязательно, а как же!» – ответил Путин.

Ранее на церемонии награждения Путин сообщил Жоге, что будет выдвигаться на новый срок. Выборы главы государства назначены на 17 марта 2024 года. Голосования будет проходить три дня – с 15 марта.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области стали частью РФ в результате референдума о вхождении в состав страны в сентябре 2022 года. В ЛНР за присоединение у России проголосовали 98,4% избирателей, в ДНР – 99,23%, в Запорожской области – 93,1%, в Херсонской – 87,05%.

5 октября Путин подписал договор о вхождении указанных территорий в состав РФ.