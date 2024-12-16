Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не бряцает ядерным оружием. Об этом глава государства высказался в процессе своего выступления на коллегии Министерства обороны РФ в понедельник, 16 декабря, передает РИА Новости.

«Хочу подчеркнуть еще раз, чтобы никто потом нас не обвинял в том, что мы бряцаем ядерным оружием. Это политика ядерного сдерживания», — сказал Путин.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что угроза исходит со стороны Запада. По словам Путина, в США, наоборот, запугивают население тем, что Россия якобы планирует напасть на Штаты. В своем выступлении глава государства отметил, что подобные заявления являются мифическими и РФ ни на кого не собирается нападать.

Также, по мнению Путина, Россия должна наращивать стратегическое сотрудничество со странами-союзниками.

«Нужно продолжать и дальше расширять военное и военно-техническое сотрудничество с союзниками и партнерами — с теми, кто готов и хочет работать с нами, а это большинство стран мира», — отметил Путин.

Ранее сообщалось, что в правительстве Германии подняли вопрос о возможности разработки Украиной ядерного оружия.