В правительстве Германии подняли вопрос о возможности разработки Украиной ядерного оружия

Депутат немецкого Бундестага из партии «Альтернатива для Германии» Андреас Блек задал вопрос о вероятности разработки ядерного вооружения на территории Украины. С этой инициативой парламентарий обратился к правительству, как стало известно «Ленте.ру».

«Знает ли федеральное правительство об упомянутых в сообщениях СМИ планах создания ядерного оружия на Украине?» — спросил Блек.

Правительство в ответ заявило, что у них отсутствуют такие сведения. В частности, парламентский статс-секретарь Министерства иностранных дел Германии Сюзанна Бауманн сообщила, что правительство не владеет информацией по заданной теме.

Бауманн отметила, что Международное агентство по атомной энергии регулярно информирует о своем контроле за ядерной безопасностью и соблюдением договоренностей по безопасности, установленных между МАГАТЭ и Украиной.

Ранее Зеленский подтвердил, что США готовят в Германии бригаду ВСУ.