Владимир Путин, президент Российской Федерации, прокомментировал процесс нормализации отношений между Россией и Соединенными Штатами Америки. По его мнению, этот процесс является взаимным и предполагает движение навстречу друг другу.

В этих кадрах президент рассказал о том, что не вошло в фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», который был показан на телеканале «Россия» 4 мая.

Павел Зарубин, журналист телеканала «Россия», опубликовал новые фрагменты фильма в воскресенье, 18 мая.

В ответ на вопрос о возможности найти точки соприкосновения с Соединёнными Штатами Америки, Владимир Путин отметил, что Россия с почтением относится к национальным интересам США и рассчитывает на аналогичное отношение к своим национальным интересам.

«У американцев, у американского народа и у американского руководства, включая президента, свои национальные интересы. И мы относимся к этому с уважением, исходим из того, что и к нам будут относиться таким же образом», — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что результатом спецоперации должен стать долгосрочный мир и защита интересов русскоязычных жителей Украины.