Путин заявил, что СВО следовало начать раньше

Президент Российской Федерации Владимир Путин поделился мнением, что решение, принятое в феврале 2022 года, должно было быть принято раньше, передает РИА Новости.

Во время прямой линии, которая совмещена с пресс-конференцией, Путин отметил, что исходя из нынешних событий, если бы он мог оценить ситуацию 2022 года, то такое решение было бы принято гораздо раньше.

Он добавил, что зная о текущих обстоятельствах, следовало заранее начать подготовку к этим действиям, включая специальную военную операцию.

Ранее президент Путин на фоне флага морпехов заявил о близости ВС РФ к выполнению всех задач СВО.