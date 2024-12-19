Президент Путин на фоне флага морпехов заявил о близости ВС РФ к выполнению всех задач СВО

Российская армия сумела кардинально изменить ситуацию на линии фронта, она становится все ближе к целям СВО. Об этом во время прямой линии сообщил российский лидер Владимир Путин.

По мнению президента, в последние месяцы удалось кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения. Ежедневно от противника освобождаются квадратные километры территории. Россия сильно приблизилась к тем целям, которые были поставлены перед ней.

Путин добавил, что принес с собой на прямую линию знамя морской пехоты из 155-й бригады. Он поблагодарил морпехов, а также других военнослужащих, которые воюют с неприятелем на фронте.

Ранее Путин прокомментировал текущую экономическую ситуацию. Он отметил, что уровень инфляции в этом году составляет 9,2-9,3%. При этом отмечен рост реальных доходов у населения. Они увеличились на 9%, учитывая уровень инфляции.