Путин заявил, что Украина потеряла управление войсками в российском регионе

Президент РФ прокомментировал события, разворачивающиеся в зоне проведения СВО. Его словами поделилась журналист Ольга Скабеева в своем телеграм-канале.

Президент России Владимир Путин поделился последними новостями о ходе боевых действий в Курской области. Он отметил, что военнослужащие Украины утратили контроль над своими подразделениями в этом регионе.

По словам Путина, сказанным ранее в ходе выступление на саммите БРИКС, российские силы блокировали около 2 тыс. бойцов ВСУ и начали операции по их ликвидации. При этом вражеские силы не осознают, что оказались в окружении, потому что «стабильное управление войсками потеряно».

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа, и ситуация остается напряженной.

Ранее Путин назвал условие согласия России на проведение переговоров по Украине.