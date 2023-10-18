Путин заявил, что внешние угрозы укрепляют отношения России и Китая

Президент РФ Владимир Путин заявил, что внешние угрозы укрепляют взаимоотношения между Россией и Китаем. Об этом глава государства сообщил по итогам переговоров с председателем КНРД Си Цзиньпином 18 октября.

Китайский лидер лично пригласил Путина принять участие в форуме «Один пояс, один путь». В рамках этого мероприятия глава РФ также провел незапланированные переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, а также президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом.

«По поводу того, как влияют внешние факторы и конфликты на развитие российско-китайских отношений. Все эти внешние факторы – это общие угрозы, и они укрепляют российско-китайское взаимодействие, что касается перспектив, то я смотрю на это с оптимизмом», – сказал Путин.

Отдельно Путин рассказал о рекордных показателях товарооборота между странами. Он подчеркнул, что Россия занимает высокое место среди торговых партнеров КНР.

Форум «Один пояс, один путь» был организован по инициативе китайского лидера Си Цзиньпина. Первый форум состоялся в Пекине 14 и 15 мая 2017 года.

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