Путин заявил о безвозмездной поставке странам Африки 50 тысячи тонн зерна

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в ближайшие месяцы доставит странам Африки от 25 до 50 тысяч тонн зерновой продукции. Об этом российский лидер сообщил в рамках экономического форума «Россия – Африка», который проходит в Санкт-Петербурге.

«Россия готова бесплатно направить в следующие четыре месяца Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна», – сказал Путин.

Ранее глава государства также заявлял о намерении России помогать продовольствием нуждающимся странам.

17 июля РФ официально объявила о выходе из зерновой сделки, главной целью которой являлась доставка украинского зерна нуждающимся государствам. В соглашении участвовали Россия, Украина, Турция и ООН.

Для реализации этой цели российская сторона разблокировала для украинских судов с зерном черноморские коридоры. После выхода из черноморской инициативы Россия отозвала гарантии безопасности. Минобороны РФ заявило, что любые суда, следующие из украинских портов, теперь будут рассматриваться как потенциальные суда с военными грузами.

Путин неоднократно заявлял, что в рамках зерновой сделки условия России не соблюдаются, а зерно вместо нуждающихся государств получают обеспеченные страны.

Ранее Мали поблагодарила Россию за поставку зерна на безвозмездной основе. Сейчас земля в стране непригодна для выращивания сельхозкультур из-за засухи.