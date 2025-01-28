Путин заявил о готовности назначить людей для переговоров с Зеленским

Если украинский президент Зеленский готов к общению, то Кремль готов назначить своих представителей для ведения диалога. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин во время своего выступления на телеканале «Россия 1».

По утверждению Путина, для запуска переговоров нужно, чтобы украинская сторона была готова к диалогу на самом высоком уровне. Главное, чтобы к этому был готов Зеленский.

«Если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести. Вопрос в окончательном подписании документов», — указал он.

Ранее Путин допустил, что украинский конфликт может завершиться уже через пару месяцев по причине того, что у Киева закончатся как финансы, так и боеприпасы для ведения боевых действий. Он также отметил, что зафиксировать официальные результаты переговоров украинские власти сейчас не в состоянии, так как у Зеленского истек срок полномочий.