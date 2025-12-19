Путин заявил о готовности прекратить удары в день выборов на Украине

Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы рассмотреть вопрос о прекращении ударов вглубь территории Украины в день проведения там голосования, но при условии, если выборы будут действительно организованы.

Он подчеркнул, что Россия могла бы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность такого избирательного процесса.

При этом глава государства указал на необходимость взаимности. Он отметил, что Россия вправе требовать, чтобы украинцы, находящиеся на территории РФ, также получили возможность проголосовать.

Путин также провел параллель с российским опытом, напомнив, что в стране проходили и президентские, и муниципальные, и региональные выборы.

Нам кто обеспечивал безопасность? Нам старались их сорвать», — заявил президент, указав на отсутствие внешних гарантий для избирательных процессов в России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии ответственности Москвы за развязывание боевых действий.