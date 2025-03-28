Путин заявил о готовности России добить Украину
Путин: Россия добьет Украину
Фото: [официальный сайт президента РФ]
Есть все основания полагать, что Россия добьет Украину, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он также отметил, что действующие на Украине гражданские органы власти незаконны. Так как срок полномочий Владимира Зеленского истек еще в мае 2024 года, то и все остальные представители власти тоже нелегитимны, пояснил российский лидер.
Он предложил ввести на Украине временное управление и провести выборы, чтобы к власти пришло дееспособное правительство.
В четверг, 27 марта, Владимир Путин посетил с рабочим визитом Мурманск. Он побывал на атомном подводном крейсере «Архангельск» и пообщался с членами экипажа.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о том, что он не боится прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также глава киевского режима сказал, что не будет молчать, и напомнил, что якобы именно Россия не готова к мирному урегулированию конфликта.