Он также отметил, что действующие на Украине гражданские органы власти незаконны. Так как срок полномочий Владимира Зеленского истек еще в мае 2024 года, то и все остальные представители власти тоже нелегитимны, пояснил российский лидер.

Он предложил ввести на Украине временное управление и провести выборы, чтобы к власти пришло дееспособное правительство.

В четверг, 27 марта, Владимир Путин посетил с рабочим визитом Мурманск. Он побывал на атомном подводном крейсере «Архангельск» и пообщался с членами экипажа.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о том, что он не боится прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также глава киевского режима сказал, что не будет молчать, и напомнил, что якобы именно Россия не готова к мирному урегулированию конфликта.