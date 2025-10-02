Путин заявил о готовности России поддержать план Трампа по сектору Газа при ключевом условии

Владимир Путин заявил о принципиальной готовности России поддержать инициативу Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа. При этом российский лидер четко обозначил обязательное условие — предложение США должно вести к созданию независимых палестинского и израильского государств. Об этом сообщает ТАСС.

Россия готова поддержать гуманитарную составляющую плана Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию. Как заявил Владимир Путин на заседании «Валдайского» клуба, предложение об освобождении всех заложников в Газе и палестинских заключенных из израильских тюрем заслуживает одобрения.

Президент подчеркнул, что такая мера могла бы стать важным шагом для деэскалации конфликта и создания условий для дальнейших переговоров. При этом он вновь указал, что любое урегулирование, включая этот обмен, должно работать на стратегическую цель — создание двух независимых государств.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин рассказал об отношениях с Дональдом Трампом.