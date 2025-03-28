Путин заявил о готовности России сотрудничать с Северной Кореей по Украине

РФ готова сотрудничать с Северной Кореей по вопросу урегулирования украинского конфликта, заявил в ходе общения с экипажем атомного крейсера «Архангельск» президент России Владимир Путин. Его слова передает РИА Новости.

Путин добавил, что есть много других стран, с которыми Москва готова работать по Украине.

Российский лидер также отметил, что на Украине можно было бы ввести временное управление. Данный вопрос, считает президент, необходимо обсудить под эгидой ООН вместе с США, европейскими странами и партнерами России.

Ранее сообщалось о том, что президент РФ Владимир Путин встретился с представителем ЦК Трудовой партии Кореи Ли Хи Еном и тот передал ему «боевой привет» от Ким Чен Ына.