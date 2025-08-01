Путин заявил о готовности России ждать переговоров с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова проявить терпение в вопросе урегулирования конфликта на Украине, если Киев считает, что сейчас не время для переговоров. Об этом российский лидер заявил во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на острове Валаам, передает РИА Новости.

Глава государства не уточнил, сколько времени Россия готова ждать.

«В принципе, можно ждать, если руководство Украины считает, что сейчас не время и нужно подождать, мы готовы подождать», — отметил Путин.

Российский лидер также прокомментировал прошедшие 23 июля в Стамбуле переговоры между делегациями РФ и Украины, отметив, что такие встречи всегда востребованы и важны.

«Реакция украинской стороны на создание трех групп для ведения переговоров была положительной. Они пока не заработали», — сказал глава государства.

Путин также подчеркнул, что условия, сформулированные Москвой в июне 2024 года, остаются актуальными и никак не меняются.

Россия назвала начало специальной военной операции (СВО) на Украине 24 февраля 2022 вынужденной мерой, направленной на защиту национальных интересов и безопасности страны. Ключевыми ее целями являются денацификация и демилитаризация соседнего государства, защита мирных граждан ДНР и ЛНР, а также противодействие расширению НАТО.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о начале серийного производства ракетного комплекса «Орешник».