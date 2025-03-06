Путин заявил о недопустимости уступок по Украине

Россия не рассматривает никаких уступок Украине. Об этом на встрече с представителями фонда «Защитники Отечества» заявил президент РФ Владимир Путин.

Во время встречи мать Героя России Владислава Дорохина, который погиб во время выполнения задач в зоне специальной военной операции (СВО), Ольга Дорохина призвала власти действовать до конца и не идти на компромиссы в конфликте.

Глава государства в ответ на это отметил необходимость найти такой подход к урегулированию конфликта в соседней стране, который обеспечит безопасность и стабильность России на длительную историческую перспективу.

«Нам ничего чужого не надо, но свое не отдадим», — сказал Путин.

Спецоперация на Украине продолжается с 22 февраля 2024 года. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирных граждан ДНР и ЛНР, которые впоследствии вместе с Херсонской и Запорожской областями стали частью РФ.

Ранее Владимир Путин выслушал историю матери одного из погибших российских солдат и не смог сдержать эмоций.