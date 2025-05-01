Большинство из тех, кто ответственен за убийство десятков людей в Доме профсоюзов в Одессе, впоследствии заняли высокие посты в украинских силовых ведомствах. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание привело рассказ председателя движения Stop Grave, одесского подполья. По его словам, некоторые из виновников инцидента в Одессе сейчас числятся погибшими. В действительности они могли скрыться за пределами Украины.

«Руслан Форостяк, на тот момент лидер Одесского „евромайдана“ и Совета обороны Одессы, впоследствии ставший советником главы областного управления полиции — кстати, он уроженец Львова», — указал он.

Подпольщик добавил, что еще один виновник трагедии, Андрей Юсов, занял пост пресс-секретаря в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Евгений Дейдей командовал 7-й сотней Евромайдана, он также принимал участие в одесских событиях. Со временем стал депутатом Верховной Рады, затем советником главы МВД Украины. Сейчас он числится погибшим.

Ранее депутат Госдумы РФ генерал Соболев заявил, что Одесса может войти в состав России. По его мнению, этот город, так же как и другие населенные пункты, может стать российскими после проведения народного голосования. Это, по словам парламентария, стоит сделать, чтобы в последующие годы причерноморские украинские территории не превратили в «Антироссию».