Путин заявил о планах РФ попасть в четверку крупнейших мировых экономик

Президент РФ Владимир Путин сообщил о наличии планов у страны попасть в четверку самых крупных экономик мира. Соответствующее заявление он сделал в беседе с китайским информагентством «Синьхуа», текст приводится на официальном сайте Кремля .

В данном интервью российский лидер указал на то, что РФ состоит в пятерке самых крупных стран в мире по паритету покупательской способности. Тем не менее государство не планирует на этом останавливаться и имеет перед собой задачу оказаться в четверке крупнейших экономик на планете, сообщил Путин.

В то же время, главными приоритетами для экономики России останутся рост благосостояния ее граждан и эффективное развитие всех сфер, подчеркнул глава российского государства.

Накануне Путин озвучил главную проблему в переговорах по Украине.