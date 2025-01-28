Украина к данному моменту уже почти полностью утратила свой суверенитет. Такое заявление во время выступления на телеканале «Россия 1» сделал президент РФ Владимир Путин.

Путин напомнил, что в 2022 году представители России и Украины вели мирные переговоры, которые прекратились по настоянию британского премьера Джонсона. Этого не скрывают ни на Западе, ни на Украине. Все это говорит о том, что Украина постепенно теряет свой суверенитет, и к текущему моменту он уже почти утрачен. Страна ведет войну по настоянию сил извне.

«Сами украинские чиновники прямо публично об этом и сказали. Они отказались от соглашения и решили продолжать войну», — указал российский лидер.

Тогда же, по его словам, Россия получила сигнал о том, что Киев будет воевать против нее до последнего украинца.

Ранее Путин заявил, что готов хоть сейчас назначить людей, которые будут вести диалог с Зеленским. Главное, чтобы к этому был готов сам украинский президент. Весь вопрос стоит исключительно в окончательном подписании документа о мирном соглашении на самом высоком уровне.