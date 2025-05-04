Путин заявил о «прорыве России» благодаря санкциям Запада

Россия с 2014 года сделала мощный рывок благодаря санкциями, введенным Западом. Об этом в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» журналистов Саиды Медведевой и Павла Зарубина, вышедшем на телеканале «Россия 1», заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что с середины 2000-х годов РФ смогла укрепить базовые основы экономики государства.

«А с 2014 года сделали еще такой сильный рывок благодаря тем санкциям, которые против России ввели западные страны после крымских событий», — сказал Путин.

Он также высказался об уходе западных брендов из России, отметив, что три года назад, когда они массово покидали российский рынок, рисков было много. Путин подчеркнул, что Россия до этого была «очень зависима» от них.

Кроме того, заявил глава государства, России сейчас приходится самостоятельно бороться против коллективного Запада, который оказывает сильное давление на страну.

Западные бренды, которые работали на российском рынке, покинули РФ после начала специальной военной операции (СВО) на Украине в 2022 году. В числе таких компаний оказались известные производители одежды, мебели, техники, автомобилей.

Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил, почему Россия не начала спецоперацию раньше.