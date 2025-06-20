Путин заявил о рекордно низком уровне бедности в РФ

Президент России Владимир Путин заявил о рекордно низком уровне бедности в стране. Об этом глава государства сообщил во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Так, по словам Путина, страна показала рекордный прогресс в борьбе с бедностью. Президент отметил, что по итогам прошлого года уровень бедности в России достиг рекордно низкой отметки в 7,2%, что составляет примерно 10,5 млн человек.

Путин отметил, что динамика снижения бедности сохраняется. За первый квартал 2025 года число граждан с доходами ниже прожиточного минимума сократилось более чем на 2 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом, заявил российский лидер, с 2000 года, когда уровень бедности составлял 29% (около 42,3 млн человек), Россия сделала большой шаг вперед, значительно снизив количество населения, живущего за чертой бедности.

Президент подчеркнул необходимость дальнейших усилий в этой области и поставил задачу снизить уровень бедности до 5%. Он отметил, что такая цель — важный ориентир для государственных программ и стратегии развития страны.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» подготовило материал о всех заявлениях президента РФ Владимира Путина, сделанных на ПМЭФ-2025.