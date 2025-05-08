Путин заявил о своей готовности посетить Китай осенью 2025 года

Российский президент Владимир Путин поблагодарил китайского лидера Си Цзиньпина за приглашение приехать в КНР и сообщил, что будет рад сделать это. Его слова привел «Интерфакс».

Путин заявил, что уже получил приглашение посетить Китай во время празднования 80-й годовщины победы над Японией. Он поблагодарил за это китайскую сторону.

«Буду рад вновь посетить дружественный Китай с официальным визитом, приуроченным к этой дате», — указал он.

Российский президент добавил, что еще до этого события делегация из РФ примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, которая будет проводиться под председательством Китая.

Ранее помощник главы РФ Юрий Ушаков уже говорил, что Путин в 2025 году собирается посетить Китай. Он утверждал, что президент совершит рабочую поездку в КНР в конце августа — начале сентября.