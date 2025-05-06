В Кремле раскрыли детали о запланированной поездке Путина в Китай
Ушаков подтвердил планы Путина о визите в Китай
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Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков рассказал РИА Новости, что Владимир Путин собирается в Китай в 2025 году. Он также назвал примерные сроки поездки.
По словам Ушакова, Путин совершит рабочую поездку в Китай в конце августа — начале сентября 2025 года. Президент, как предварительно планируют, примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных юбилею победы во Второй мировой и над милитаристской Японией.
«Предстоит в конце августа — начале сентября визит нашего президента в КНР», — рассказал Ушаков.
Напомним, что председатель КНР Си Цзиньпин прибудет в Москву с 7 по 10 мая и примет участие в праздничных мероприятиях. Также в актуальной повестке на встрече может стать энергетика — флагманская сфера в сотрудничестве РФ и Китая.
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