Путин заявил о том, что Россия поддерживает создание государства Палестина

Российский лидер 11 октября прокомментировал ситуацию с Израилем и Палестиной. По словам президента, ранее США делали все, чтобы подменить решение важных проблем палестинцев денежными подачками.

Для людей, по словам Владимира Путина, остается важным решение их социальных и экономических вопросов, но это никогда не будет достаточным. По мнению президента России, израиле-палестинский конфликт невозможно будет решить без создания суверенной Палестины.

Собственно, по словам Владимира Путина, российская позиция именно такова: нужно исполнять решение Совбеза ООН, в частности – создать государство Палестину и решить все политические вопросы.