Путин заявил о важности проекта «Без срока давности» для исторической памяти

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников международного научно-практического форума «Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти», который проходит в Санкт-Петербурге с 25 по 26 ноября.

В своем обращении глава государства подчеркнул значимость данного проекта для сохранения исторической памяти и воспитания патриотизма у молодежи. Путин отметил, что форум объединил представителей властей, общественных деятелей, ученых, архивистов, волонтеров и поисковиков, подчеркнув широкий спектр участников и организованную базу мероприятия.

Особое внимание на форуме уделено информации о ранее неизвестных архивных документах, касающихся геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны, которая была впервые представлена на форуме. Эксперты отметили, что эти материалы, среди которых есть данные судебных процессов и другие важные свидетельства преступлений нацистов и их пособников, помогут глубже понять исторические события и их значение.

Путин добавил, что подобные инициативы способствуют не только восстановлению исторической справедливости, но и формированию патриотических ценностей у молодого поколения.

Форум «Без срока давности» представляет собой уникальную площадку для межведомственного и профессионального общения между государственными и общественными деятелями, юристами, историками, архивистами, представителями поискового движения, а также деятелями культуры и искусства.

На форуме также представлен всероссийский проект Национального центра исторической памяти «Места Памяти. Общественный дозор» и информационный портал по сохранению исторической памяти «Народный цифровой архив истории и участников СВО».

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