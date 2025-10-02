Путин заявил о всеобщем ощущении незащищенности в современном мире

Владимир Путин заявил, что в современном мире ощущение безопасности потеряно абсолютно для всех. Такое мнение президент России высказал на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Об этом сообщило РИА Новости.

По словам российского лидера, сложившаяся ситуация стала прямым следствием политики тех, кто после завершения «холодной войны» посчитал себя победителем. Их эйфория и неограниченная жажда власти привели к попыткам навязать всему миру односторонние и субъективные представления о безопасности. Путин подчеркнул, что Российская Федерация неоднократно предупреждала о подобных последствиях. В результате, как констатировал президент, дестабилизация затронула всю международную систему, лишив чувства защищенности даже тех, кто изначально претендовал на доминирующее положение.

Ранее Путин объяснил суть мировых событий народной мудростью о «ломе».