Путин объяснил суть мировых событий народной мудростью о ломе

Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», охарактеризовал современные мировые процессы через народную поговорку «против лома нет приема, окромя другого лома». Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению президента России, эта старинная формула как никогда актуальна для понимания сегодняшней геополитической реальности. Глава государства подчеркнул, что «другой лом» в международных отношениях появляется всегда — именно в этом он видит суть происходящих в мире событий.

Данная метафора прозвучала в контексте дискуссии о формировании многополярного мира, где отдельные центры силы пытаются навязать свою волю другим. Путин намекнул, что на силовое давление всегда находится асимметричный ответ, выравнивающий баланс сил.

