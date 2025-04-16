Путин заявил о желании многих стран сотрудничать с РФ в сфере космоса

Очень многие государства, в том числе и участники БРИКС, желают сотрудничать с Россией в космической сфере. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. Его слова привел ТАСС.

По утверждению президента, сотрудничество России в космической сфере с рядом стран продолжается. Не стали исключением и Соединенные Штаты, они также контактируют с РФ, поскольку есть общие планы на Международную космическую станцию.

«Сотрудничество не останавливается. И остановиться не может, потому что очень много стран заинтересовано в этом взаимодействии», — указал Путин.

Он добавил, что для многих стран Россия является лидером по части космических разработок. По этой причине они стремятся стать партнерами РФ. В особенности это касается Китая, Бразилии и других стран, которые входят в БРИКС.

Ранее Путин высоко оценил ту роль, которую играет Илон Маск в освоении космического пространства. По его мнению, те планы, которые вынашивает Маск, по амбициозности сравнимы с разработками Королева и других пионеров космоса.