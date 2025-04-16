Путин сравнил Маска с Сергеем Королевым

Личность изобретателя Илона Маска сопоставима с конструктором космических ракет Сергеем Королевым и другими людьми, которые делали первые шаги в космосе. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин. Его точку зрения привел ТАСС.

Путин выступил перед студентами и поговорил с ними об освоении космоса. Он сообщил им, что считает очень высокой ту роль, которую выполняет Маск. Бизнесмен, по мнению президента РФ, бредит космосом и полетами на Марс.

«Вот такие люди нечасто появляются в человеческой популяции, заряженные на определенную идею. Если она даже сегодня кажется невероятной, то через какое-то время часто такие идеи реализуются», — указал он.

Путин добавил, что те планы, которые вынашивает Маск, по амбициозности сравнимы с разработками Королева и других пионеров космоса.

Ранее сообщалось, что Путин дал поручение правительству выработать единые четкие и понятные стандарты капитального ремонта для всех многоквартирных домов страны. По его словам, в стране более 950 тыс. таких зданий, и для каждого из них должны быть установлены прозрачные и стандартизированные подходы к содержанию, ремонту и расчету платы за жилищные услуги.