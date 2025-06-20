Путин заявил об историческом минимуме безработицы в России

Президент РФ Владимир Путин назвал уровень безработицы в России минимальным. О ней он высказался в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава государства подчеркнул, что уровень безработицы в стране остается крайне низким — всего 2,3%. По его словам, за последние четыре года число занятых россиян увеличилось на 2,4 млн человек.

Путин отметил, что Россия движется в правильном направлении в решении задачи молодежной безработицы. По словам российского лидера, по этому показателю РФ входит в число лидеров среди мировых экономик.

Безработица представляет собой ситуацию, когда часть экономически активного населения, желающего и способного работать, не может найти работу. Обычно ее измеряют в процентах от всей трудоспособной аудитории и используют как показатель состояния рынка труда и экономики в целом.

Безработица считается важным индикатором экономического здоровья страны, дающим представление о положении на рынке труда и эффективности экономической политики.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался об уровне инфляции в РФ.