Путин заявил об отсутствии успехов у украинской армии во ходе ее контрнаступления

Глава российского государства дал оценку ходу проведения СВО на Украине. Президент России подчеркнул, что все попытки ВСУ прорвать оборону ВС РФ оказались ничтожны и разбились о слаженные действия армии.

«Все попытки противника прорвать нашу оборону, — а это задача в том числе и с использованием стратегических резервов, — они не увенчались успехом за все время наступления. Противник успеха не имеет!» — констатировал президент, его цитирует в соцсетях побеседовавший с ним журналист Павел Зарубин.

Кроме того глава государства сообщил, российский ВПК создает во всю новейшие виды вооружений, являющиеся в настоящее время самыми прогрессивными. Особо Путин отметил танк Т-90 «Прорыв».

«[В России есть современная техника], причем весьма эффективная, ну, скажем, взять танк Т-90 «Прорыв». Лучший танк в мире! Без всякого преувеличения», - отметил он.

Напомним также, что президент РФ Владимир Путин заявил, современная западная военная техника, поставляемая на Украину и ставшая трофеями в ходе боевых действий, будет внимательно изучаться российскими специалистами.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, каким будет российский ответ на использование киевским режимом в зоне СВО кассетных боеприпасов. Как подчеркнул глава государства, до последнего времени ВС РФ отказывались от применения такого вида вооружений, но теперь все будет иначе.