Италия начинает относиться к России более тепло и это чувствуется, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии. По его словам, это взаимно.

Италия как страна ЕС поддержала санкции и следует многим не дружественным шагам вслед за остальной частью коллективного Запада. Однако несмотря на это, сейчас наблюдается рост определенной симпатии в итальянском обществе. По словам Путина, в России реагируют на такое аналогично.

«Даже несмотря на то, что происходит сегодня, мы чувствуем, в итальянском обществе есть определенная симпатия к России, так же, как у нас есть определенная симпатия к Италии», — сказал Путин на прямой линии.

При этом эта не первая европейская страна, с которыми у России налаживаются отношения или остаются на стабильно положительном уровне. Это Сербия, Венгрия, Молдавия и другие государства.

Ранее в ходе прямой линии Владимир Путин высказался о ситуации на Ближнем Востоке. Затронул глава РФ тему о свержении президента Сирии Башара Асада и курдской проблеме.