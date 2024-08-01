Путин встретил у самолета в Москве отбывавшего пожизненное в ФРГ россиянина Красикова

Президент России Владимир Путин приехал лично встретить обменянных сегодня российских граждан, несправедливо отбывавших разные сроки в иностранных тюрьмах. Видео приезда главы российского государства на аэродром в Москве транслирует ТАСС.

Первым у трапа самолета Путин встретил россиянина Вадима Красикова, приговоренного за ликвидацию ичкерийского террориста к пожизненному сроку в Германии.

К слову, на видео посадки Красикова в самолет в Россию в турецкой Анкаре не многие смогли распознать россиянина, которому на голову надели так называемую маску для особо опасных осужденных.

Россиянин, спускаясь с трапа самолета, пожал руку Путину и обнял его.

Президент, в свою очередь, поздравил всех прилетевших россиян со счастливым возвращением на родину. Как отметил Путин, тем из них, кто был непосредственно связан с военной службой, будут вручены государственные награды.

«Прежде всего хочу вас всех поздравить с возвращением на Родину. Прежде всего хочу обратиться к тем из вас, кто имеет отношение к военной службе. Хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и Родине, которая ни на минуту о вас не забывала. И вот вы дома. Все вы будете представлены к государственным наградам. Мы с вами увидимся и поговорим о вашем будущем. Хочу вас поздравить с возвращением домой», — сказал президент.

Ранее мы писали, что россиянина Винника нет в списке на обмен с США.