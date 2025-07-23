Путин законом приравнял экстремистские сообщества к организациям

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который существенно расширяет понятие экстремистской организации. Теперь под эту категорию могут попасть не только официально зарегистрированные объединения, но и неформальные сообщества — если их создатель, руководитель или участник осужден за экстремистскую деятельность.

Согласно новым поправкам, сведения о таких сообществах будут включаться в перечень экстремистских организаций Министерства юстиции РФ.

Наименование самого перечня также изменилось — теперь он будет называться «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».

Закон также вводит запрет на распространение информации об организациях из этого списка, включая их символику и атрибутику. Это означает, что даже упоминание таких сообществ в публичном пространстве может стать основанием для привлечения к ответственности.

Ранее сообщалось, что Верховный суд РФ признал «Международное движение сатанизма»* экстремистским и запретил его деятельность на российской территории.

*Движение признано экстремистским и запрещено в России.