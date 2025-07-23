Верховный суд признал «Международное движение сатанизма» экстремистским и запретил его в РФ

«Международное движение сатанизма»* было признано в РФ экстремистским и запрещено на всей российской территории. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание рассказало про заседание Верховного суда РФ.

«Признать „Международное движение сатанизма“ (иное название — „Международное движение сатанистов“) экстремистской организацией и запретить его деятельность на территории Российской Федерации», — таков был вердикт судьи.

Это решение было принято после рассмотрения иска от Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры. Оба ведомства считают, что это движение основано на ненависти к традиционным религиозным конфессиям, в нем призывают к ритуальным убийствам и осквернению храмов. Оно также напрямую связано с неонацизмом и радикальным национализмом. Минюст уже заявил, что данный иск является итогом работы по защите национальных интересов, а также укреплению безопасности в стране.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете. Штрафовать станут за умышленный поиск экстремистских материалов, которые внесены в специальный федеральный список, и за получение доступа к ним. Наказанию будут подвергать за выкладывание в доступ трудов лидеров нацистской Германии, а также за публикации, которые призывают к убийствам на национальной либо религиозной почве.

*Движение признано экстремистским и запрещено в России.