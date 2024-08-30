Путина не арестуют в ходе визита в Монголию

В Монголии заверили, что не будут арестовывать президента России Владимира Путина в ходе его визита в страну, сообщил Telegram-канал «Ньюсач/Двач».

Путин посетит Монголию для переговоров. Поездка тщательно продумана и спланирована, налажен диалог, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Опасения были связаны с членством Монголии в Международном уголовном суде, из-за чего теоретически она должна арестовать президента России. Однако в самой стране заверили, что делать этого не будут, передало издание Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее Песков опроверг информацию о встрече Путина с Дуровым.