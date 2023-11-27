Путина оповестили о стихийных бедствиях в регионах России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин заслушал доклады о стихийных бедствиях в регионах страны. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам в понедельник, 27 ноября.

В воскресенье, 26 ноября, мощный ураган обрушился на Крым и Краснодарский край. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду. В разных регионах зафиксированы разрушения и отсутствие электричества.

«По Крыму он говорил по телефону с (главой республики Сергеем – ред.) Аксеновым, с разными службами говорил. По результатам президент поручил правительству внимательно отнестись к этой ситуации, разобраться с тем, какая нужна помощь, принять меры по ликвидации последствий с тем, чтобы помочь регионам», – отметил Песков.

Ранее МЧС сообщило, что из-за урагана в Крыму погиб один человек. По информации советника главы Крыма Олега Крючкова, мужчина, вышедший в селе Морское под Судаков, вышел посмотреть на волны, в результате чего трагически умер.

Оперативный штаб Краснодарского края 27 ноября также сообщил, что из-за урагана в Сочи также погиб мужчина.

Обрушившийся ураган стал одним из самых мощных в истории Крыма. В городах региона обвалились деревья и оборвались провода. В Алуште из-за шторма была повреждена набережная.

В Севастополе в результате природного катаклизма была затоплена устричная ферма, а также был разрушен причал и маяк.